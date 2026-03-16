『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した神南りなアイドルグループ「#ババババンビ」の緑色担当で、美しくしなやかでスレンダーな体形が印象的な神南りなが、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場。完成されたビジュアルを、思う存分発揮してくれた。【写真】神南りなのソロ撮り下ろしグラビア＊＊＊【解散後の活動予定は？】――神南りなちゃんの週プレのソロの撮り下ろしは、実に2年ぶりで