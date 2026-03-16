3月29日に小学生ドッジボールの全国大会に出場する徳島市のチームが16日、四国放送を訪れ、大会での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、徳島市のドッジボールチーム「八万ファイヤーインパクト」の選手12人です。「八万ファイヤーインパクト」は、2月に行われた全国大会をかけた県予選に出場。県内の8チームが出場する中、見事優勝を果たし、3年ぶりに全国大会出場を決めました。