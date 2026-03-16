初代「PlayStation」のアナログコントローラ（DUALSHOCK）が、当時の面影をそのままにシリコーンポーチになって帰ってきました。オリジナル文具や雑貨を展開する株式会社funboxより、「シリコーンポーチ DUALSHOCK」が2026年3月17日から順次発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■形状から「有線ケーブル」まで忠実に再現今回登場するポーチは、当時の記憶を呼び覚ます「グレー」と「ブラック」