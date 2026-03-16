3月19日に開幕する選抜高校野球大会に出場する阿南光高校野球部が16日の朝、甲子園に向けて出発しました。16日の朝、阿南光高校で行われた出発式には、選手や家族らが参加しました。式では、織野明弘校長が「甲子園という夢の舞台でダイヤモンドを駆け巡り、力いっぱいプレーしてくれることを期待しています」と激励しました。（阿南光高校野球部・髙橋徳 監督）「たくさんの方々に支援いただいて、きょうを迎えている