WBCを観戦された愛子さま（2026年3月、東京・文京区。撮影／JMPA）NEWSポストセブン

苦渋の決断？愛子さまがヘアドネーションを伏せている可能性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新たなヘアスタイルに変身した愛子さまについて、ポストセブンが伝えた
  • SNS上を中心に、ヘアドネーション説がまことしやかにささやかれているそう
  • 苦渋の決断で、ヘアドネーションを伏せている可能性もあると皇室記者
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