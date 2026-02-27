プロテニス選手の園田彩乃（30）が自身のInstagramを更新し、ビキニ姿でサウナを楽しむショットを公開した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 公開された写真では、木目調のサウナ室内でブラックのひもビキニをまとい、ベンチに腰掛ける園田の姿が収められている。引き締まったウエストや美しいレッグラインが際立ち、アスリートらし