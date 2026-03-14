“Quality Wear”を掲げるブランドBAMBI WATER（バンビウォーター）から、「SPRING SUMMER 2026 COLLECTION」が発表されました。機能性・着心地・デザイン性を兼ね備えたカップ付きアパレルを展開し、1枚でスタイリングが完成する新しいワードローブを提案。ミニマルな美意識とトレンド感を融合したコレクションは、春夏の毎日をより自由で快適にしてくれるラインアップです♡ Quality Wearの新コレ