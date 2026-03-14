【カイロ＝村上愛衣】米紙ニューヨーク・タイムズは１３日、ペルシャ湾岸のバーレーンからイランに向けたミサイルが発射されたと報じた。ＳＮＳに投稿された動画を分析したという。米イスラエルによる対イラン軍事作戦が先月末に始まって以降、湾岸諸国側からのイラン攻撃が確認された初の事例だとしている。同紙によると、動画には米国製の高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」が映っていた。ただ、バーレ