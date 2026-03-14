14日午前、徳島県佐那河内村の畑で野焼きから燃え広がる火事があり、野焼きをしていた70代の男性が顔などにやけどを負いました。火事があったのは徳島県佐那河内村下の畑です。警察などによりますと、14日午前10時50分ころ、近くにいた女性から「枯れ草が燃えている」と佐那河内村役場へ連絡がありました。役場の職員が消防などへ通報し、火は約1時間後に消し止められましたが、この火事で畑2600平方メートル余りが焼けまし