愛知県犬山市にある「博物館明治村」で開催中の人気アニメ『鬼滅の刃』とのコラボイベント『明治村特別任務録』のスタンプラリーを巡り、批判が相次いでいる。【写真】私服のイメージが違いすぎ！我妻善逸の声優を務める下野紘3月7日からスタートした同イベント。村内に散らばった隊士たちの写真を見つけるスタンプラリーとクイズに答えるクイズラリーを行っているが、参加料500円（1枚）を払えば何枚でも購入できるとあり