日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。病院という社会の縮図に潜む〈ゆがみ〉とは？＊＊＊『ナースコール』評点：★4点（5点満点）©2025 Zodiac Pictures Ltd / MMC Zodiac GmbH表現と表現手段が幸せな融合を果たした映画とある病院で働く女性看護師の、文字通り息をつく間もない1日の様子を映画的技巧を凝らして描いた作品である。特に、そうと感じ