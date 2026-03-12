お片付けをきっかけに少ないモノで暮らす気軽さに気がつき、シンプルな暮らしを始めて10年が経ちました。「モノを減らして、すっきり暮らしたい」そんな思いから注目されているミニマルライフ。ですが、実際に取り入れてみると不便さを感じることも。現役ミニマリストの整理収納アドバイザーFujinaoが、息子2人と夫の4人、そして1匹の犬との暮らしの中で感じたミニマルライフのリアルなメリット・デメリットを解説します。【詳細】