公共交通機関だけを使ってある地点から別の地点まで移動する速さを競うブラウザゲーム「Geo Racers」が公開されていたので、実際にどんなゲームになっているのか遊んで確かめてみました。Race from one side of the world to the other - Geo Racershttps://geo-racers.com/Geo Racersにアクセスすると、以下のように名前の入力が求められます。好きな名前を入力して「Play as Guest(ゲストとしてプレイする)」をクリック。すると