ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で、前代未聞のメダルインタビューが波紋を広げている。10日、バイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・ラグライ（ノルウェー）が、直後のテレビインタビューで浮気を告白。涙ながらの謝罪から一夜明け、裏切られた恋人は「許すのは難しい」と地元紙にメッセージを寄せている。見事に銅メダルを獲得したラグライが、まさかの行動に出た。ノルウェー放送局「