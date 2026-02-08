TikTokでの動画再生数は数百万回を超え、街を歩けば「あ、江戸走りの人だ！」と修学旅行生に囲まれる。一躍「時の人」となった大場克則さん（61）だが、その生活は驚くほど地に足がついているという。浮つくことなく彼が目指すのは、自身の売名ではなく「文化の継承」だった──。【前後編の後編。前編から読む】【写真】若かりしサラリーマン時代の大場さんや東京の街を走り抜ける大場さんバズってもゴミ出しは私の仕事──街で