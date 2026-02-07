アナウンサーとして多方面で活躍する傍ら、自身の考えや生き方を綴ったエッセイも好評な弘中綾香さん。本書で自らの妊娠・出産をテーマにした理由を、「自分のための備忘録のような感じでした」と語る。「初めての体験だから、忘れないようにとりあえず書き留めておこうと。出版の予定があったわけではなく、書いている途中にお声かけいただいたので、“誰かに何かを伝えよう”という気概は特になかったですね」その言葉通り、本書