“軽より安いシーマ”という選択 軽自動車の価格が年々上昇しており、4年連続で国内販売台数No.1となったホンダ「N-BOX」の新車車両価格は約174万〜248万円となっています。いっぽう、中古車市場に目を向けると、新車の軽自動車より安い150万円以下の予算で、日産の最高級セダン「シーマ」が射程圏内に入ります。【画像】 超カッコいい！ “軽”より安い日産「シーマ」を画像で見る（55枚）日産「シーマ」は、1988年に”バ