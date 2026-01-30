3年前のWBCでは準決勝で侍ジャパンと激闘昨年5月にドジャースを退団したオースティン・バーンズ捕手が、メッツとマイナー契約を結んだことが分かった。球団が29日（日本時間30日）に発表した。スプリングトレーニングに招待選手として参加する。2025年はドジャースで開幕を迎え、東京ドームでの開幕シリーズでも来日。13試合に出場して打率.214、0本塁打、2打点だった。若手のダルトン・ラッシング捕手を起用するため、5月14日