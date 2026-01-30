3年前のWBCでは準決勝で侍ジャパンと激闘

昨年5月にドジャースを退団したオースティン・バーンズ捕手が、メッツとマイナー契約を結んだことが分かった。球団が29日（日本時間30日）に発表した。スプリングトレーニングに招待選手として参加する。

2025年はドジャースで開幕を迎え、東京ドームでの開幕シリーズでも来日。13試合に出場して打率.214、0本塁打、2打点だった。若手のダルトン・ラッシング捕手を起用するため、5月14日（同15日）にドジャースからDFA（40人枠を外す措置）に。その6日後の5月20日（同21日）に自由契約となっていた。

6月27日（同28日）に同地区のジャイアンツとマイナー契約を結んだ。傘下3Aサクラメントで10試合に出場し、打率.212、0本塁打、2打点だったが、メジャーではプレーすることなく8月1日（同2日）に退団が発表されていた。

35歳のバーンズは2011年ドラフト9巡目（全体283位）でマーリンズ入り。2014年オフにドジャースへ移り、2015年にメジャーデビュー。高い守備力でクレイトン・カーショー投手の専属捕手として長くチームを牽引し、2度の世界一に貢献した功労者でもあった。3年前にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でメキシコ代表の正捕手を務め、日本との準決勝でもマスクをかぶっていた。（Full-Count編集部）