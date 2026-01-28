伊藤園は1月27日、自動販売機関連事業をグループ会社のネオスに承継し、2026年5月から専業運営体制に移行すると発表した。国内既存事業の再設計を掲げる中期経営計画(2025年4月期〜2029年4月期)の一環で、事業構造の見直しと運営効率・採算性の改善を通じた経営基盤の強化を進める。背景には、自販機市場を取り巻く環境変化がある。同社広報によると、2015年に約16万5,000台あった伊藤園の自販機台数は、2025年12月末時点で約7万5,