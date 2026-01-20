カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、1月26日12時から、“ショコラ”×“マシュマロ”でまるで雪遊びしているような世界観の「スノーマロウ（snow mallow）」を複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT（カンロポケット）」で再販売する。「スノーマロウ（snow mallow）」は、ショコラの雪に隠れた、もっちりマシュマロをコンセプトにした雪の世界観を詰め込んだこれからの季節にぴったりな冬季限定商品。世界観や見た目