筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。【画像】要注意！これが、ひきこもりの人にやってはいけない“NG行為”です障害年金の請求時は、その障害で初めて病院を受診した日（初診日）を文書で証明することが求められます。文書は病院で作成してもらうことになりますが、浜田さんよると