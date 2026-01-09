サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台の機器を切り替えて使える高速スクロール搭載の静音・充電式である「Bluetooth＆2.4GHzワイヤレスマウス 400-MAWBT203」を発売した。■最大3台の機器を瞬時に切り替え！マルチペアリング対応Bluetooth接続2台、2.4GHzワイヤレス接続1台の計3台を同時にペアリングできる。マウス天面の切り替えボタンを押すだけで、PCやタブレット、スマートフォンなどの