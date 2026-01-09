3台切替＆高速スクロール！静音充電式マウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台の機器を切り替えて使える高速スクロール搭載の静音・充電式である「Bluetooth＆2.4GHzワイヤレスマウス 400-MAWBT203」を発売した。
■最大3台の機器を瞬時に切り替え！マルチペアリング対応
Bluetooth接続2台、2.4GHzワイヤレス接続1台の計3台を同時にペアリングできる。マウス天面の切り替えボタンを押すだけで、PCやタブレット、スマートフォンなどの接続先をスムーズに切り替え可能だ。複数のデバイスを並行して使うマルチタスク環境において、作業効率を劇的に向上させる便利な機能である。
■縦横無尽に操作できる高速スクロール＆チルトホイール搭載
一気に下まで移動できる高速スクロール機能を搭載し、縦に長いWebサイトや資料の閲覧もストレスがない。さらに、ホイールを左右に倒すことで横スクロールができるチルト機能も備えている。Excelなどの表計算ソフトで横に長いデータを扱う際にも、マウスを動かすことなくスムーズな画面操作が可能だ。
■公共の場でも安心！クリック音が気にならない静音スイッチ
左右のクリックボタンに静音スイッチを採用している。会議中や図書館、カフェといった静かな環境でも周囲に配慮しながら作業に集中できる。しっかりとしたクリック感は維持しつつ、耳障りな「カチカチ」音を抑えているため、テレワークや深夜の自宅利用にも最適だ。マナーを重視するビジネスパーソンに最適な設計といえる。
■電池交換不要のType-C充電式！長時間の使用もサポート
繰り返し充電して使えるリチウムイオン電池を内蔵しており、付属のUSB Type-Cケーブルで簡単に充電が可能だ。乾電池を交換する手間やコストが一切かからず、経済的で環境にも優しい。一度の充電で長く使えるスタミナ設計に加え、不使用時の電池消耗を抑える電源ボタンも搭載されており、外出先での電池切れを防ぐ。
■高精度BlueLEDと洗練された上品なデザイン
センサーには光沢のある机の上でも正確に反応するBlueLEDを採用した。カーソル速度は用途に合わせて4段階（1000〜3200カウント）に切り替えられ、繊細な作業から素早い操作まで対応する。外観は落ち着いたベージュにゴールドのアクセントを施した上品な仕上げで、マットな質感がデスク周りを華やかに彩る。
