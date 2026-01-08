記事のポイントTikTokは米国での所有構造変更により、事業継続の見通しが立ちつつある。所有権移行がXの混乱と重なる場合、広告主の投資判断が揺らぐ可能性がある。高い広告成果と成長するEC基盤により、TikTokは一定の信頼を保っている。2025年の大半を規制上の宙ぶらりん状態で過ごしたTikTokは、2026年を前に、米国における所有構造について一定の見通しが立ちつつある。ただし、新たな所有体制がマーケターを十分に安心させ、