チャンネル登録者数437万超の人気YouTuber「スカイピース」が、2026年1月5日に動画を公開。スタッフの二人が結婚したことを報告した。「話しやすさ。そこでどんどん仲良くなってって」1月5日の動画には、メンバーの☆イニ☆（じん）さんとテオくん、スタッフのちぃさん、まことさん、あおやぎさんの5人がそろって登場した。今回結婚したのは、ちぃさんとあおやぎさん。テオくんは、この日出演した自身を含めた3人は「付き合ってる