【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】西武からポスティングシステムで米大リーグのアストロズに移籍した今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、テキサス州ヒューストンの本拠地ダイキン・パークで入団記者会見に臨み、「チャレンジャーというか、失うものは本当に何もない。攻めて攻めて、強気でいくピッチングが持ち味。そういうピッチングをヒューストンのファンの方にお見せできれば」と意気込みを語った。背番