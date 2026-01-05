北海道警旭川東署は5日、未就学の女児の体を触り軽傷を負わせたとして不同意性交致傷の疑いで、旭川市の無職の男（19）を逮捕した。署によると、2人は親族。逮捕容疑は昨年12月6日午後6時半ごろから7日午前1時半ごろ、同市の女児の自宅で性的暴行を加えてけがをさせた疑い。女児の母親が署に相談し発覚した。