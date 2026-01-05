小学生の男の子にけがをさせたとして、大阪市消防局の男性職員が書類送検されました。「息子は首を絞められた」と児童の父親が被害の状況を語りました。【写真を見る】「首を絞められ、4発殴られた」“ボール取りに来た”男児（当時11）に暴行か大阪市消防局の男性職員を書類送検父親が被害状況語る大阪市消防局などによりますと、東淀川消防署に勤務する男性職員（37）は去年11月、男子児童（当時11）に暴行を加えてけがをさ