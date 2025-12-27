２６日のテレビ朝日系「ミュージックステーションＳＵＰＥＲＬＩＶＥ２０２５」に１５年ぶりに出演した人気バンドのメンバーの姿に、ネットは二度見した。番組の中盤、今月６日に１４年ぶりに活動再開を発表したロックバンド「レミオロメン」が生登場。２００５年にヒットした代表曲「粉雪」を披露した。活動再開後初めてのテレビ出演。スタジオは紙吹雪の“粉雪”が舞う演出が施され、歌唱後、メンバーの３人は見つめ