ＴＯＲＩＣＯが急反騰し、ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４８７円に買われた。２５日の取引終了後、同日に暗号資産（仮想通貨）のイーサリアム（ＥＴＨ）について、２１６．８２５６ＥＴＨを９９９９万９９６７円で取得したと発表しており、材料視した買いが入っている。平均取得単価は４６万１２００円で、現在の市場価格を直近の価格推移と比較し投資実行に適した水準であると判断した。 出所：MINKABU