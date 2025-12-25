米国土安全保障省（DHS）は23日（現地時間）、高熟練外国人労働者を対象とするH−1B就労ビザの発給に関し、これまでの「無作為抽選制」を廃止し、高賃金労働者に加重値を付与する「差等抽選制」に転換する内容の移民規則を最終確定した。中央日報が同日入手した303ページに及ぶ米国移民局（USCIS）のH−1Bビザ発給最終案によると、これまで申請者の中から無作為に抽選してビザを発給していた方式が廃止される。代わりに、職種別に4