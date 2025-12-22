ヤクルト前監督の高津臣吾さんが２２日、自身のＳＮＳを更新。米大リーグ（ＭＬＢ）のホワイトソックス加入が発表された村上宗隆内野手（２５）へエールを送った。高津さんは今季までヤクルトの監督を務めた。０４、０５年にＷソックスに在籍しクローザーとして活躍した。その球団に村上も所属することになって、インスタグラムで「嬉（うれ）しいなぁ…応援行かなきゃなぁ…」と感慨深そう。そしてＷソックスの帽子、米イリ