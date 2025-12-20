上海市の外灘から見た外資銀行の並ぶ陸家嘴エリア。（上海＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月20日】中国商務部が19日に発表した1〜11月の全国外資導入額（実行ベース）は、前年同期比7.5％減の6931億8千万元（1元＝約22円）だった。11月単月では前年同月比26.1％増となり、累計導入額の下げ幅は1〜10月から2.8ポイント縮小した。外資企業の新設数は急増を保ち、1〜11月は16.9％増の6万1207社、11月単月では35.3％増の7425社