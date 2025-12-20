今年10月に101歳で亡くなった村山富市元総理のお別れの会が大分市で開かれ、親交のあった多くの関係者らが功績を偲びました。 大分県内初の総理大臣、村山富市さんは今年10月17日に101歳で亡くなりました。 県と大分市が20日に開催したお別れの会には、親交のあった関係者ら約600人が参列しました。 会では参列者が花を捧げて別れを惜しみました。 （参列者）「目がうるうるする。親しみやすい人だったから」「こんな人が日本