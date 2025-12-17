12月16日、フィギュアスケート男子の2010年バンクーバー五輪代表で、現在はプロフィギュアスケーター・タレントとして活動する織田信成が自身のXを更新。《昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました》と、いきなり “自白” した。「事故の直後に警察に連絡、適切な事故対応をしていただいたとし、《今回の事故につきましては、私の不注意によるものであり、深く反省しております》と謝罪、同