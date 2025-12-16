「台湾有事」をめぐる高市早苗総理の答弁を契機として、日中関係に緊張が走っている。前日本国駐中国特命全権大使の垂秀夫氏が、現状の分析と今後の「対中国」における処方箋について語った。【画像】垂氏の著書『日中外交秘録』（文藝春秋）◆◆◆高市総理のエネルギーが「逆流」を始めた瞬間高市早苗総理の誕生は、日本政治における明確な転換点となった。自民党の求心力低下、国際情勢の緊張、そして国民の危機意識の高まりが