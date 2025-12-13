介護福祉士で似顔絵クリエイターのゆらりゆうらさんの漫画「在宅介護の限界を決めるものは…」がインスタグラムで6200以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者が担当する訪問介護の女性が、認知症が進んでほぼ寝ていることが多くなってきました。息子さんが1人で面倒を見ることに限界を感じた作者でしたが…という内容で、読者からは「息子さん、本当にすごい」「限界を迎える前に、頼ってほしい