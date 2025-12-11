アメリカのトランプ政権は10日、日本を含むビザ免除国の旅行者に対し、入国前に過去5年間のSNS履歴を開示する案を示しました。日本などビザ免除国の旅行者は、現在は電子渡航認証システム（ESTA）で、基本的な個人情報を提出すれば入国できます。しかし、連邦官報で示された新たな案では、ESTAの申請時に過去5年分のSNSの履歴、過去5年間に使用した電話番号、過去10年間のメールアドレスなどの提供を求めるとしています。この案は2