サンワサプライ株式会社は、LANケーブルの柔軟な設置が可能な360°回転式LAN中継アダプタ「ADT-RJ6A-3D」を発売する。狭いスペースや障害物のある場所でも向きを自在に調整でき、干渉を避けてLANケーブルを簡単に延長できる。また、カテゴリ6Aに対応しているためギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信が可能だ。■配線したい向きにコネクタが自在に回転コネクタ部分が自在に回転するので、向きを気にせずに使用できる。