日本マクドナルド（東京都新宿区）のマクドナルドが、「グラコロ」第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を12月17日から期間限定で販売します。【写真】やばい！多部ちゃんが…新作「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」がおいしそう！1993年に登場した「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズで挟んだ冬の定番メニュー。昨年、「グラコ