風呂上がりのドライヤー。夏はもちろん冬場もささっと終わらせたいですよね。とはいえ、丁寧にタオルドライをして対策をしても、意外と乾くまで時間がかかる…。ならば、ドウシシャより発売されたばかりの爆風すぎる風量が自慢のドライヤー「ゴリラのひとふき」（1万6280円）を導入すれば、時短を叶えることができるかも!?ドウシシャの“ゴリラのハイパワー”シリーズと言えば、いわずもがな「ゴリラのひとつかみ」のヒットが記憶