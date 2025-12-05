FC琉球は5日、平川忠亮監督(46)の続投を発表した。同監督は今季より琉球を指揮。J3を戦った今季は10勝10分18敗で勝ち点40の16位だった。クラブを通じ「25シーズンは思い通りの結果にはなりませんでしたが、下を向いている時間はありません。琉球の攻守にアグレッシブなサッカーを継続しながらさらにその強度、精度を高めていきます。強い覚悟と責任を持って1日、1日を無駄にせずハードワークし、選手達と共に魅力的なチーム