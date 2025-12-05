阪神・大竹耕太郎投手が５日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸９０００万円から４０００万増の年俸１億３０００万円でサインした。（金額は推定）２０２２年の第１回現役ドラフトで阪神に移籍し、昨季まで２年連続２ケタ勝利を記録。下肢の張りで出遅れた今季は９勝にとどまったが、５月に１軍復帰して以降は先発ローテの一角としてチームに貢献した。阪神初年度の２０２３年の年俸２０００万円に