■財務省案を「しょぼい」と差し戻し高市政権の政策の隙をついて、金融市場ではわが国の株売り・円売り・債券売りの懸念が高まっている。11月21日に政府が発表した経済対策に対して、高市首相は財務省の渋い当初案を「しょぼいどころではない。やり直し」と差し戻したようだ。高市氏としては、大規模な補正予算が必要との認識なのだろう。大規模な経済対策による財政悪化懸念もあり、外国為替市場では円安が進行した。11月20日、1