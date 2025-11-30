来年３月のミラノ冬季パラリンピックのスペシャルアンバサダーを務める「新しい地図」の稲垣吾郎、草ナギ剛、香取慎吾が３０日、都内で「応援のチカラプロジェクト」記者発表会に登壇した。３人は駆けつけたパラリンピック出場内定選手とクロストークを展開。香取が制作するアートにのせて応援メッセージを選手に届けることができる「応援のチカラプロジェクト」への参加を呼び掛けた。大会は残り約４か月に迫り、今年も