あなたは読めますか？突然ですが、「面映い」という漢字読めますか？褒められた時などに感じる、嬉しさと恥ずかしさが混ざったような複雑な感情を表す言葉ですが、漢字表記ではなかなか見慣れないかもしれません。気になる正解は……「おもはゆい」でした！「面映い」という漢字は、「きまりが悪い」「照れくさい」という意味を持つ言葉です。顔を合わせると、まぶしく感じられる（映ゆい）という原義から来ており、人前で褒められ