かわいいしっぽに注目！ YouTubeチャンネル「Teddy Kittens」では、3匹のブリティッシュショートヘアの赤ちゃんと飼い主さんたちとの触れ合いの様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎます」「なんてすてきな家族なんだ！」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これがナデナデされて「毛がボサボサ」になっちゃった子猫たちの表情です！背中をなでられると…注目を集めたのは「背