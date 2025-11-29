かわいいしっぽに注目！ YouTubeチャンネル「Teddy Kittens」では、3匹のブリティッシュショートヘアの赤ちゃんと飼い主さんたちとの触れ合いの様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎます」「なんてすてきな家族なんだ！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがナデナデされて「毛がボサボサ」になっちゃった子猫たちの表情です！

背中をなでられると…

注目を集めたのは「背中を掻けば尻尾を振ります！」という動画。茶トラの子猫「テディ」が飼い主さんにヨチヨチと歩み寄り、背中をかいてもらうシーンから始まります。

テディは背中をかくようになでられるたび、ピョコピョコとしっぽを左右に振り、ご機嫌な様子。お母さんや兄妹のいるベッドの方に戻されても、「もっとなでてよ！」と言わんばかりに何度も向かってきます。

次のシーンでは、白猫の「ピカチュウ」がソファに座る飼い主さんと触れ合っていました。ピカチュウもテディと同じように、背中をなでられるとしっぽをフリフリと振ります。

パヤパヤとした子猫たちの毛を、おしりの方から逆なでして遊ぶ飼い主さん。毛をボサボサにされても、子猫たちはされるがままです。

動画の最後には、ソファに座る飼い主さんが2匹の子猫を両手で同時になでていました。背中をかかれた2匹は上機嫌で、シンクロするようにしっぽを左右に振り……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「本当にかわいいしっぽ！」「見てるだけで幸せになるよ」「嫌なことを全部忘れられるね」などのコメントが数多く寄せられていました。動画を見て、猫の家族の穏やかな時間から幸せのおすそわけをしてもらってみては？