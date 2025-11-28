プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月27日にユーチューブを更新し、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）に伴うFA補償に言及し、西武のプロテクト28選手を独自予想した。 桑原の今季年俸は1億2000万円で補償を伴うBランク 西武は25日、桑原と契約合意に至ったと発表した。スポーツ紙によると、桑原の今季年俸は1億2000万円（金額は推定）で、